Las Tardes del Foro acercan a Huelva la raíz social e histórica de la música kurda

El ciclo cultural Las Tardes del Foro ofrecerá el próximo 27 de febrero una nueva cita musical con un marcado carácter internacional y social. El protagonista será el artista kurdo Ali Doğan Gönültaş, que actuará acompañado del percusionista Luis Taberna en un directo que promete transportar al público a las raíces históricas y culturales de la música kurda.

El concierto propone un recorrido sonoro por la tradición oral y la memoria colectiva del pueblo kurdo, combinando emoción, identidad y compromiso. La voz de Gönültaş ha sido definida como “una voz que exige atención; a veces es como un grito desde el corazón y otras resulta envolvente y alegre”, destacando su capacidad para conectar con el público desde la autenticidad.

Quienes ya han disfrutado de sus actuaciones subrayan “una autenticidad poco común” en su puesta en escena, donde la espontaneidad y la comunicación fluida entre músicos y asistentes se convierten en parte esencial del espectáculo.

El acompañamiento de Luis Taberna a la percusión aportará matices rítmicos que enriquecerán una propuesta musical que combina tradición y contemporaneidad, en una experiencia pensada tanto para amantes de las músicas del mundo como para quienes buscan descubrir nuevos sonidos.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, lo que convierte la cita en una oportunidad accesible para acercarse a una expresión cultural con fuerte carga histórica y social. Con esta propuesta, Las Tardes del Foro continúan apostando por una programación diversa y abierta a distintas tradiciones musicales.