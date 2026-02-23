Ayamonte presenta el cartel de la Semana Santa 2026, protagonizado por la Virgen de la Soledad

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado este domingo el cartel oficial de la Semana Santa 2026, una obra protagonizada por la salida procesional de la Virgen de la Soledad y firmada por la artista local Gema Cayuela Martín. El acto, celebrado en el Templo de la Merced, marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Grande ayamontina.

La presentación, organizada por la Agrupación de Cofradías de Ayamonte, ha reunido a representantes de hermandades, asociaciones locales, miembros de la Corporación municipal y numerosos vecinos que no han querido perderse uno de los momentos más esperados del calendario cofrade.

El cartel nace de un recuerdo personal de la autora, vivido durante la salida procesional de la Hermandad de la Soledad desde el propio templo. Según explicó Gema Cayuela, la intención ha sido “no representar por representar, sino transmitir lo que el corazón me dicta”. La obra combina una base fotográfica realizada por la propia artista con una cuidada técnica de óleo sobre lienzo de lino y toques de acrílico, dando como resultado una composición de gran fuerza expresiva que refleja la intensidad y la belleza de la Semana Santa de Ayamonte.

Desde el año 2000, Cayuela ha desarrollado un estilo muy personal centrado en el retrato y la captación de instantes cargados de emoción, un sello que queda patente en este cartel anunciador, donde la luz, el recogimiento y la devoción se funden en una imagen que ya forma parte de la iconografía reciente de la celebración.

Durante el acto se presentó también el Álbum Oficial de la Semana Santa y se dio a conocer el fallo del jurado del XXXIX Concurso de Fotografía. Además, los asistentes pudieron visionar el vídeo promocional de la Semana Santa 2026, obra de Manuel Alejandro Picón, que refuerza la apuesta por la difusión audiovisual de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, felicitó a la autora por una obra que, en sus palabras, “refleja la grandeza y la emoción de nuestra Semana Santa, desde la mirada de quien observa con pasión y especial sensibilidad nuestras tradiciones”. El primer edil destacó que la celebración “no solo se vive en las imágenes, sino en cada preparativo, en cada ensayo y en el trabajo constante de nuestras diez hermandades”.

En este contexto, anunció que el Consistorio ha iniciado los trámites para solicitar la declaración de la Semana Santa de Ayamonte como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que, según señaló, reforzará su proyección cultural, patrimonial y turística a nivel nacional.

Como antesala a la Semana Santa, el próximo 1 de marzo se celebrará el Viacrucis Oficial, protagonizado por primera vez por Nuestro Padre Jesús de la Humildad. Una semana después tendrá lugar el Pregón, que servirá como preludio de la Semana Grande. Además, este año será especialmente significativo para la Hermandad de la Sagrada Lanzada, que conmemora el 50º aniversario de la bendición de María Santísima de la Esperanza del Mar.

Con la presentación del cartel, Ayamonte abre oficialmente el calendario cofrade de 2026 y comienza la cuenta atrás para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas, invitando a vecinos y visitantes a prepararse para una semana marcada por la fe, la tradición y la emoción compartida en las calles.