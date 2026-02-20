Abiertas las audiciones para una nueva edición de ‘Comborock’ que arrancará en marzo

Cuenta atrás para el inicio de una nueva edición de ‘Comborock’, el consolidado programa municipal de creación de bandas impulsado por el Ayuntamiento de Huelva. La iniciativa abrirá sus puertas el próximo mes de marzo y ya ha activado el plazo de audiciones para seleccionar a los jóvenes que formarán parte de esta experiencia musical.

Dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años, el programa se desarrolla desde 2009 como una plataforma de formación musical con clara orientación profesional. El proyecto permite a los participantes sumergirse en el funcionamiento real de un grupo, trabajando bajo el formato de ‘combo’, entendido como entorno auténtico de aprendizaje que reproduce las dinámicas, responsabilidades y exigencias del sector musical.

Las personas interesadas, que deben contar con conocimientos previos y dominio de algún instrumento o del canto, pueden solicitar información o formalizar su inscripción a través de los correos proyectocomborock@gmail.com o areadejuventud@huelva.es. Aunque la admisión permanece abierta de forma continua, el inicio de curso es el momento idóneo para incorporarse. Las plazas son limitadas y será imprescindible superar una audición previa para garantizar el nivel musical requerido.

El proyecto está dirigido por el músico onubense John Conde, uno de los referentes del rock en la ciudad. A lo largo de sus distintas ediciones, ‘Comborock’ ha visto pasar por sus aulas a numerosos jóvenes que hoy desarrollan su carrera profesional en el ámbito musical.

El programa formativo se divide en dos fases. La primera se centra en la base técnica y la cohesión grupal, mientras que la segunda da un paso hacia la profesionalización, combinando el aprendizaje avanzado con la puesta en escena de las bandas. Como parte de esta etapa, se organizarán varios conciertos en distintos espacios de la ciudad, permitiendo a los alumnos enfrentarse al público y adquirir experiencia real sobre el escenario.

El respaldo municipal, renovado con un compromiso de continuidad para los próximos cuatro años, consolida a ‘Comborock’ como uno de los principales referentes de la formación musical juvenil en Huelva.