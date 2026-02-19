Abierta la convocatoria de la 46 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez

La Diputación de Huelva ha abierto este 19 de febrero la convocatoria de la 46 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, uno de los certámenes literarios más prestigiosos en el ámbito de la poesía en lengua española y portuguesa.

El premio, dotado con 25.000 euros, tiene como objetivo promover e incentivar la creación poética en el espacio iberoamericano, además de rendir homenaje permanente al poeta moguereño Juan Ramón Jiménez, figura universal de la literatura y Premio Nobel.

El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el próximo 20 de abril. La institución provincial, en el marco de sus competencias culturales, mantiene así su compromiso con la difusión de la obra del autor de ‘Platero y yo’ y el impulso a la literatura contemporánea.

Para cualquier consulta relacionada con la convocatoria, las personas interesadas deberán dirigirse exclusivamente al correo electrónico informacion@casamuseozjrj.com, indicando en el asunto “Consulta Premio”. Desde la organización se ha especificado que no se atenderán dudas por otras vías.