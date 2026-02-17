La Hermandad del Rocío de Huelva nombra a Alejandro Almansa Cronista de la Romería 2026

La Hermandad del Rocío de Huelva ha designado a N.H. Alejandro Almansa Hernández como Cronista de la Romería 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad en el transcurso de una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.

Hermano activo en la vida diaria de la corporación, Alejandro Almansa ha colaborado en diferentes áreas, destacando especialmente su vinculación con el coro de la hermandad, del que fue componente durante varios años y codirector entre 2011 y 2015.

En el ámbito literario, fue pregonero de la Romería en 2018 y autor de la Exaltación de la Navidad en 2011, además de participar en diversas exaltaciones y presentaciones. A ello se suma su trayectoria como compositor, tanto en letra como en música, consolidando un perfil profundamente vinculado a la vida cultural y espiritual de la hermandad.

Desde la corporación han trasladado su enhorabuena al nuevo cronista, convencidos de que sabrá reflejar con fidelidad todo lo que acontezca durante la próxima Romería del Rocío y sus actos preparatorios.