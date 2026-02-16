La Diputación rendirá homenaje en ARCO a Sebastián García Vázquez, “el pintor del pueblo”

La Diputación de Huelva participará en ARCOmadrid 2026 con el proyecto expositivo ‘En mi pecho un estandarte’, una propuesta colectiva que rinde homenaje al pintor onubense Sebastián García Vázquez, conocido como “el pintor del pueblo”. La feria se celebrará del 4 al 8 de marzo en Madrid.

La presentación del proyecto ha tenido lugar en Puebla de Guzmán, localidad natal del artista, en un acto que contó con la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y los comisarios Gustavo Domínguez y Jennifer Rodríguez-López, junto a artistas participantes y familiares del pintor. Durante la jornada se visitó la casa del artista y las Minas de Herrería, destacando su profunda vinculación con la vida cotidiana del municipio.

La propuesta reúne obras de distintas disciplinas firmadas por Andrés Aparicio, Josema López Vidal, Pilar Lozano, Juan Pérez y Paula Ruiz Aramburu, además del propio García Vázquez, estableciendo un diálogo entre tradición pictórica y arte contemporáneo. El objetivo es proyectar la cultura onubense en un contexto internacional de referencia y generar un puente entre memoria e identidad.

Conceptualmente, la muestra aborda los movimientos migratorios actuales de jóvenes que abandonan sus pueblos ante la falta de oportunidades y los conecta con las migraciones históricas de El Andévalo en las décadas centrales del siglo XX. A través de la biografía del pintor —marcada también por la idea del retorno— el proyecto reflexiona sobre pertenencia, arraigo y resignificación cultural.

El stand de la Diputación en ARCO se configurará como un espacio abierto y transitable dividido en interior y exterior, invitando al visitante a una experiencia estética y emocional que une pasado y presente.

Sebastián García Vázquez (1904-1989), formado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, mantuvo relación con figuras como Julio Romero de Torres o Joaquín Sorolla y desarrolló una trayectoria reconocida con premios como la Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de Madrid o la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Su obra forma parte de colecciones como el Museo Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Museo de Huelva.

Con esta propuesta, la Diputación apuesta por resignificar la figura del “pintor del pueblo” y situar su legado en el centro de un discurso contemporáneo sobre identidad, memoria y cultura compartida.