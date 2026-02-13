Fallece Pilar Soler-Espiauba, histórica alma de la Librería Saltés de Huelva

La Librería Saltés ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Pilar Soler-Espiauba Conesa, quien estuvo al frente del emblemático establecimiento desde 1983 hasta 2019.

Pilar dirigió la librería hasta 2013 junto a su marido, Miguel Ángel Rubira, y posteriormente en solitario. Durante más de tres décadas convirtió el negocio en mucho más que un comercio, transformándolo en un espacio de encuentro, conversación y amor por los libros para varias generaciones de lectores y lectoras de Huelva.

Desde el actual equipo de Librería Saltés han destacado que buena parte de lo que hoy es el proyecto se debe a su trabajo constante y a su dedicación. “Quienes hoy continuamos este proyecto sabemos que lo que la librería es, en buena parte, se debe a su trabajo constante y a su dedicación”, han señalado.

La librería ha trasladado su más sentido pésame a la familia y seres queridos de Pilar Soler-Espiauba, agradeciendo profundamente su legado y la huella cultural que deja en la ciudad. Descanse en paz.