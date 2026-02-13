Fallece Pilar Soler-Espiauba, histórica alma de la Librería Saltés de Huelva
Estuvo al frente del establecimiento durante más de tres décadas, convirtiéndolo en un referente cultural para varias generaciones de lectores
La Librería Saltés ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Pilar Soler-Espiauba Conesa, quien estuvo al frente del emblemático establecimiento desde 1983 hasta 2019.
Pilar dirigió la librería hasta 2013 junto a su marido, Miguel Ángel Rubira, y posteriormente en solitario. Durante más de tres décadas convirtió el negocio en mucho más que un comercio, transformándolo en un espacio de encuentro, conversación y amor por los libros para varias generaciones de lectores y lectoras de Huelva.
Desde el actual equipo de Librería Saltés han destacado que buena parte de lo que hoy es el proyecto se debe a su trabajo constante y a su dedicación. “Quienes hoy continuamos este proyecto sabemos que lo que la librería es, en buena parte, se debe a su trabajo constante y a su dedicación”, han señalado.
La librería ha trasladado su más sentido pésame a la familia y seres queridos de Pilar Soler-Espiauba, agradeciendo profundamente su legado y la huella cultural que deja en la ciudad. Descanse en paz.