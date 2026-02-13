La Sala de la Provincia propone un viaje fotográfico por los molinos del Andévalo con ‘Promesas de Pan’

La Diputación de Huelva exhibe en la Sala de la Provincia la muestra fotográfica ‘Promesas de Pan. Molinos en el Andévalo’, del autor Jorge Garrido, una propuesta cultural que invita a redescubrir el patrimonio histórico vinculado a los molinos de viento y de agua de esta comarca.

La exposición, inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, reúne una amplia colección de imágenes que documentan tanto molinos eólicos como hidráulicos repartidos por municipios como Alosno, Cerro de Andévalo y Puebla de Guzmán, entre otros enclaves del territorio andevaleño. La muestra incluye además un mapa en el que se localizan todos los molinos retratados.

Según explica el autor, el objetivo no es realizar un estudio arqueológico exhaustivo, sino acercar este legado a la ciudadanía de forma visual y accesible, poniendo en valor unos ingenios que fueron esenciales para la economía agraria de la comarca y que hoy, en muchos casos, permanecen en el olvido.

El recorrido expositivo contextualiza históricamente la evolución de estos molinos. Primero fueron los hidráulicos, vinculados a los cauces del río Odiel, el Chanza o la Rivera Pelada, cuyo origen se remonta al periodo medieval. Posteriormente, a partir del siglo XVIII y especialmente tras las graves sequías registradas entre 1749 y 1753, se extendió la construcción de molinos de viento, que llegaron a dominar el paisaje del Andévalo durante los siglos XVIII y XIX hasta la irrupción de la electricidad en el siglo XX.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, y los sábados en horario matinal. Con esta iniciativa, la Diputación refuerza la difusión de un patrimonio etnográfico y arquitectónico que forma parte de la identidad histórica del Andévalo y que, según el propio autor, puede convertirse también en una oportunidad de futuro para el territorio.