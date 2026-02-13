Rafael Domínguez dejará la Hermandad de la Redención tras 12 años como hermano mayor

El hermano mayor de la Hermandad de la Redención, Rafael Domínguez, ha anunciado que abandonará el cargo una vez finalice su actual etapa al frente de la corporación, cerrando así doce años de mandato.

Domínguez ha realizado un balance muy positivo de este periodo. “La verdad creo que han sido magníficos. Cogimos a la hermandad en una situación comprometida y ahora es una hermandad importante en la Semana Santa de Huelva. Tenemos 510 hermanos, algo impensable hace unos años, dos pasos en la calle y títulos oficiales bastante significativos”, ha señalado.

Durante estos años, la hermandad ha recibido distintos reconocimientos institucionales. “Diferentes nombramientos como es la Medalla de Huelva, a la tradición, que nos la concedieron en 2025. El título de Real que nos lo ha otorgado Su Majestad. Además, el Rey, aceptó el título de Hermano Mayor Honorario en 2021 y en 2024 el título de la presidencia del comité de honor”, ha destacado.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido, con la conciencia tranquila y sabiendo que la hermandad tiene un futuro prometedor. Vine con afán de servicio y con la misma circunstancia me voy. Ahora estamos en un momento espléndido, disfrutando de nuestra feligresía en perfecta comunión con el director espiritual y los distintos grupos parroquiales. Con la Hermandad colaboraré siempre que la Junta de Gobierno necesite de mi colaboración o asesoramiento”, ha afirmado.

Cartel del XXV Aniversario de la Medalla del Puerto.

En relación al cartel conmemorativo del XXV aniversario de la Medalla del Puerto ha explicado que “la obra, patrocinada por la Autoridad Portuaria de Huelva, refleja la estrecha vinculación entre la hermandad y el Puerto de Huelva durante los últimos 25 años, integrando imágenes tan representativas como el Cristo de la Redención y el Muelle del Tinto, símbolo indiscutible de la ciudad y de todos los onubenses”, ha finalizado.