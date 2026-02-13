Manuel Carrasco: “El carnaval es mi columna vertebral”

El cantante Manuel Carrasco ha disfrutado un año más del Carnaval de Isla Cristina, donde ha atendido a los medios de WihuTV. El artista se mostró cercano, emocionado y profundamente orgulloso de sus raíces carnavaleras.

“Estoy muy contento de estar con mis amigos, con mi gente, escuchando el soniquete nuestro”, aseguró nada más comenzar la entrevista. Carrasco reconoció que el carnaval es una cita imprescindible para él: “Esto me da vida, de verdad que sí”.

El cantante recordó su vinculación desde la cantera y no dudó en definir la fiesta como parte esencial de su identidad. “El carnaval es mi columna vertebral, lo que sostiene mi centro”, afirmó, subrayando que, aunque ha vivido muchas experiencias profesionales, nunca ha olvidado lo que significa esta celebración.

Preguntado por la posibilidad de volver a salir en una agrupación, reconoció que lo echa de menos, aunque lo considera complicado por falta de tiempo. No obstante, explicó que el carnaval va mucho más allá de subirse a un escenario. “No es solo cantar. Es convivencia entre amigos, entre familias. Es de las cosas más bonitas que existen. Se crea algo para que la gente disfrute, sin ningún interés, por amor al arte”, reflexionó.

Carrasco destacó además la riqueza artística del municipio y la fuerte personalidad del carnaval isleño. “Estoy muy orgulloso de mi pueblo. En días como estos es cuando lo artístico de Isla florece. Nuestro carnaval es único y tiene una personalidad muy fuerte”, señaló.

El artista cerró la entrevista enviando un mensaje de cariño a sus paisanos: “Yo ya de por sí quiero a mi pueblo, pero cuando además te sientes tan querido, el alma se ensancha".

Una vez más, Manuel Carrasco volvió a demostrar que, pese a su trayectoria nacional e internacional, el carnaval de Isla Cristina sigue siendo su raíz y su punto de encuentro con los suyos.