La atarfeña María Beatriz Gallardo gana el XXVIII Concurso de Cartas de Amor ‘Villa de San Juan del Puerto’

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha dado a conocer este viernes el fallo del XXVIII Concurso de Cartas de Amor ‘Villa de San Juan del Puerto’, una cita literaria ya consolidada en el calendario cultural local con motivo de la festividad de San Valentín.

La ganadora de esta edición ha sido la atarfeña María Beatriz Gallardo Calmaestra, natural de Atarfe, por su carta titulada “Manual de instrucciones para cuando yo no esté (estando)”, un texto cargado de sensibilidad que aborda el amor frente al deterioro cognitivo con una mezcla de ternura, realismo y sentido del humor.

El relato, firmado bajo el seudónimo “Suricato”, plantea una despedida anticipada en la que el autor de la carta deja a su pareja una serie de instrucciones para afrontar el avance de la enfermedad sin perder la complicidad ni la risa. El jurado ha valorado especialmente la profundidad emocional del texto y su original enfoque, convirtiéndolo en el ganador de esta vigésima octava edición.

El acto, celebrado en la víspera del 14 de febrero, estuvo presidido por los concejales José Manuel Raposo, Juan Martínez y Victoria Rodríguez. Además de anunciar el fallo del certamen, el Consistorio rindió el tradicional homenaje a las parejas sanjuaneras que cumplen este año sus bodas de oro.

Durante la ceremonia se hizo entrega de pergaminos conmemorativos y detalles florales a Manuel Rodríguez y Mariana Mora; Pedro Garrido y Juana Sánchez; Clemencio Galán y Simona Romero; Alonso Minchón y Josefa Rodríguez; Juan Elías Beltrán y Dolores Llorente; Carmelo Rodríguez y Sebastiana Domínguez; Juan Aquino y Cinta Montes; José Carrillo y María del Carmen Mancebo; Francisco Vera e Isabel Herrero; Juan Márquez y Teresa Fernández; y Antonio Toscano y Carmen Romero.

Con este acto, el Ayuntamiento vuelve a unir literatura y reconocimiento a las historias de amor reales del municipio, en una jornada marcada por la emoción y el homenaje a los afectos que perduran en el tiempo.