La Huelva cofrade se une por las enfermedades raras en el IV Concierto Solidario ‘Princesa Ari’

El salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación del IV Concierto Cofrade Solidario ‘Princesa Ari’, una cita benéfica que se celebrará el próximo 7 de marzo, a las 17.00 horas, en la Casa Colón. El evento está impulsado por la Fundación Laberinto y la Asociación Mi Princesa Rett con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y visibilización de las enfermedades raras.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó que el concierto “es mucho más que un evento musical, es un acto de conciencia y compromiso”, subrayando la capacidad de la ciudad para unirse por una causa solidaria. También participaron en la presentación la diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz, así como Elvira Usín y Pilar Pereda, representantes de las entidades organizadoras.

El concierto contará con la participación desinteresada de cinco formaciones de la capital: la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración ‘Salud y Esperanza’, la Agrupación Musical Santa Cruz y la Banda de Música Nuestra Señora Madre de Consolación, que interpretarán cuatro marchas cada una.

El evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación, el Puerto de Huelva y otras entidades públicas y privadas. El donativo para asistir es de seis euros y las entradas pueden adquirirse online y en la taquilla del Gran Teatro, además de haberse habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar con la causa solidaria.