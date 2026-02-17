La Casa Colón acoge el día 25 un concierto solidario de Lola Reina a beneficio de AOCAM

La Casa Colón de Huelva será escenario el próximo 25 de febrero del concierto solidario ‘Por siempre Reina’, protagonizado por la cantante Lola Reina a beneficio de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM) ‘Santa Águeda’. La cita, que une música y solidaridad, destinará su recaudación a apoyar la labor que la entidad desarrolla desde hace más de tres décadas en acompañamiento a mujeres diagnosticadas y a sus familias.

Lola Reina, sobrina de la mítica Juanita Reina, estará acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y por el pianista José Manuel Vaquero. La artista, que ha compartido públicamente su experiencia personal tras superar un cáncer de mama, ha mostrado su emoción por regresar a la capital onubense y colaborar por tercer año consecutivo con la asociación, interpretando un repertorio que rinde homenaje al centenario del nacimiento de su tía, con temas emblemáticos de la copla.

Desde AOCAM han destacado la importancia de esta iniciativa tanto por su aportación económica como por la visibilidad que ofrece a la causa. El Ayuntamiento de Huelva colabora cediendo el espacio y respaldando el evento, al que también se ha sumado el Ayuntamiento de Aljaraque. Las entradas, al precio único de 10 euros, pueden adquirirse en la sede de la asociación, en taquilla el día del concierto y a través de los teléfonos habilitados por la organización.