Minas de Riotinto retoma la mesa redonda sobre el republicanismo en el Año de los Tiros

Minas de Riotinto volverá a mirar de frente a uno de los episodios más trascendentales de su pasado con la celebración de la mesa redonda “Republicanismo en Riotinto en el tiempo de los tiros. La historia oculta”. La cita, que tuvo que aplazarse por las inclemencias meteorológicas, se celebrará finalmente este viernes, 20 de febrero, a las 18.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La actividad se enmarca en la conmemoración del 138 aniversario del conocido como Año de los Tiros, los trágicos sucesos ocurridos el 4 de febrero de 1888 en las minas, cuando la protesta obrera y vecinal contra las condiciones laborales y la contaminación terminó en una violenta represión.

El encuentro estará guiado por Juanma Gemio y Josema Delgado, que abordarán el contexto político y social de la época, poniendo el foco en el papel del republicanismo en Riotinto y en aquellos aspectos menos conocidos de un episodio que marcó la historia de la cuenca minera.

Con esta mesa redonda, el municipio reafirma su compromiso con la memoria histórica y con la divulgación de unos hechos que siguen despertando interés más de un siglo después. La organización invita a vecinos y visitantes a no faltar a esta nueva cita con la historia local.