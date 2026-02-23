La Biblioteca Provincial de Huelva celebra el Centenario de la Generación del 27 con una jornada de lecturas y poesía

La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá el próximo jueves 26 de febrero, a las 19:00 horas, la actividad “Lecturas del 27”, una propuesta cultural organizada con motivo de la próxima conmemoración del Centenario de la Generación del 27.

El acto contará con la participación del escritor y poeta onubense Juan Cobos Wilkins, quien impartirá la conferencia titulada “¡Qué raro que me llame Federico! –Lorca, el asesinado inmortal–”. La intervención abordará la figura y el legado de Federico García Lorca, uno de los máximos exponentes de aquel movimiento literario y cultural que marcó la historia de la literatura española del siglo XX.

Tras la conferencia, se celebrará una lectura pública de poemas en la que participarán distintos clubes de lectura de Huelva capital. Durante el encuentro se pondrá voz a textos de autores fundamentales como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Concha Méndez, Luis Cernuda o Pedro Salinas, entre otros representantes de la Generación del 27.

La actividad se concibe como un espacio de encuentro en torno a la literatura, la memoria y el legado de un grupo de escritores cuya obra continúa vigente casi un siglo después. Desde la organización se anima a la ciudadanía a sumarse a esta cita cultural, que contará con entrada libre hasta completar aforo.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Provincial de Huelva se suma a los actos de homenaje al 27, reivindicando el valor de la lectura compartida y el papel de la poesía como elemento de conexión entre generaciones.