Concierto solidario en Casa Colón a beneficio de AOSA-TEA el próximo 5 de marzo

La Casa Colón de Huelva acogerá el próximo 5 de marzo un concierto solidario a beneficio de AOSA-TEA, en una iniciativa destinada a recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla la entidad con personas con Trastorno del Espectro Autista.

Bajo el título “Éxitos eternos, melodías inolvidables”, el espectáculo reunirá a distintos músicos en una cita cultural con carácter benéfico. La organización ha destacado que se trata de una oportunidad para disfrutar de la música en directo y, al mismo tiempo, contribuir con una causa social.

El precio de la entrada será de 3 euros, una cantidad simbólica que, sumada a la participación colectiva, permitirá reforzar los recursos destinados a los usuarios de la asociación. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma online del Ayuntamiento de Huelva.

Para aquellas personas que no puedan asistir, se ha habilitado un Bizum solidario con el código 04833, así como una fila cero mediante transferencia bancaria, con el objetivo de facilitar la colaboración de cualquier ciudadano que desee apoyar la iniciativa.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en este evento solidario, recordando que pequeños gestos individuales pueden convertirse en una ayuda significativa cuando se suman esfuerzos.