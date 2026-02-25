La Virgen de la Victoria protagoniza el cartel de la Semana Santa de Bollullos

Nuestra Señora de la Victoria, titular de la Hermandad del Cautivo, es la imagen central del cartel anunciador de la Semana Santa de Bollullos Par del Condado. La obra, realizada por el artista local Jesús Lagares Valladolid, ha sido presentada en la Diputación de Huelva en un acto que ha reunido a representantes institucionales y cofrades.

El autor ha explicado que se trata de una pintura realista y colorida, elaborada íntegramente en óleo sobre tabla, en la que la Virgen aparece representada de medio cuerpo, enmarcada por la Cruz de Jerusalén. La composición se completa con escenas de nazarenos de ruan portando la cruz de guía al inicio de la procesión y, en contraste, el final del cortejo con los hermanos escoltando el manto de la Virgen junto a los monaguillos. Todo ello se funde sobre un fondo rojo que simboliza el manto procesional de la imagen y la protección maternal sobre sus hermanos penitentes.

La vicepresidenta de la Diputación, Rocío Moreno, ha destacado la calidad artística de la Semana Santa onubense y el atractivo cultural y turístico que supone para la provincia, subrayando la belleza de la imagen de la Virgen de la Victoria cada Martes Santo. Por su parte, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha recordado la intensidad con la que se vive la Semana Santa en el municipio, con procesiones durante toda la semana, y ha incidido en su impacto como motor económico y social para la localidad.