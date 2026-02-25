Ánsares y la Hermandad de Pasión renuevan su alianza solidaria con las ‘Becas Señor de Pasión’

Autismo Huelva Ánsares y la Hermandad Sacramental de Pasión de Huelva han firmado un nuevo convenio de colaboración para impulsar el proyecto solidario ‘Becas Señor de Pasión’, una iniciativa destinada a apoyar a familias con dificultades económicas que forman parte de la entidad.

El acuerdo contempla la concesión de ayudas económicas extraordinarias que permiten a las familias acceder tanto a la intervención terapéutica como a los servicios de ocio y respiro familiar que ofrece Ánsares. La selección de los beneficiarios se realiza a partir de un informe social elaborado por el Departamento de Trabajo Social de la asociación, que acredita la situación económica de cada caso.

El sistema de financiación establece que las familias asumen el 50% del coste del servicio solicitado, mientras que el otro 50% es cubierto por la beca aportada por la Hermandad de Pasión. Desde su puesta en marcha en 2022, más de 50 familias se han beneficiado de este programa, que facilita el acceso a recursos esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de su entorno familiar.

Con esta iniciativa, la Hermandad de Pasión refuerza su compromiso social con la ciudad y con los colectivos más vulnerables, consolidando una colaboración que va más allá del ámbito cofrade para convertirse en una herramienta de apoyo real a quienes más lo necesitan.