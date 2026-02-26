El Rocío activa medidas especiales de movilidad y seguridad por el puente del Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Almonte ha publicado un bando municipal con medidas extraordinarias de movilidad y seguridad en El Rocío con motivo del fin de semana del Día de Andalucía, coincidiendo con una doble jornada de peregrinaciones que prevé una notable afluencia de visitantes. Las disposiciones estarán vigentes desde las 15.00 horas de este viernes hasta las 15.00 horas del domingo.

En materia de tráfico, se establecen restricciones a la circulación y al estacionamiento, debiendo permanecer completamente despejadas las vías consideradas de evacuación: calle Muñoz y Pabón; calle y callejón de Bellavista (Centro de Salud); la conexión de Bellavista con la carretera A-483, paralela al Paseo Marismeño; el centro de la calle Almonte; el primer tramo de la calle Sanlúcar y la calle Villamanrique.

Además, el domingo 1 de marzo se prohibirá la circulación por la calle Muñoz y Pabón en sentido desde las oficinas municipales hacia la Plaza de Doñana entre las 10.00 y las 20.00 horas, franja que podrá modificarse si las circunstancias lo requieren.

Durante el fin de semana peregrinarán hasta el Santuario de Nuestra Señora del Rocío las hermandades de El Viso del Alcor, Punta Umbría, Lucena del Puerto, Lebrija, Carrión de los Céspedes, Coria del Río, Umbrete, Bollullos Par del Condado y Huelva.

Con motivo de las misas de hermandades y el rezo del Rosario organizado por la Hermandad Matriz, quedará prohibida la circulación —además del estacionamiento— en los alrededores del Santuario y en las calles Moguer, La Romería, El Real, Plaza del Acebuchal y en la zona habitual de corte junto al Paseo Marismeño. Estas restricciones podrán adaptarse en función de las necesidades de seguridad determinadas por la Policía Local.

En cuanto al estacionamiento, solo se permitirá aparcar en paralelo o perpendicular a viviendas y parques, quedando prohibido hacerlo en medio de la vía o en doble fila. No se podrá estacionar entre las calles Camino de los Llanos y Camino del Puente Rey, ni en las calles Lince, Vetalengua y Águila Imperial. El depósito municipal de grúa se ubicará junto a la Jefatura de la Policía Local, donde también se encuentra el apeadero de autobuses.

El bando recoge además medidas para preservar la tradición y el entorno, permitiéndose únicamente cantes y bailes de carácter tradicional. No se autoriza la instalación de puestos o actividades comerciales sin licencia municipal ni la realización de candelas, barbacoas o cualquier uso de fuego en espacios públicos. Asimismo, se recuerda la normativa sobre contaminación acústica, la obligación de depositar el estiércol en sacas y la prohibición de dar picadero a las caballerías en la vía pública, salvo en espacios habilitados, así como mantener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de vecinos y visitantes para garantizar la seguridad, la convivencia y el buen desarrollo de una cita de profundo arraigo en la devoción rociera.