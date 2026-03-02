El documental onubense ‘Todos los días domingo’ lleva la memoria de las almadrabas al Festival de Málaga

La historia y la identidad cultural de las almadrabas onubenses darán el salto a la gran pantalla este domingo 8 de marzo con el estreno de ‘Todos los días domingo’ en el Teatro Echegaray, dentro del Festival de Cine de Málaga. El largometraje documental, dirigido por el realizador ayamontino Abraham López Feria, rescata la milenaria tradición pesquera, salazonera y conservera del atún rojo en la costa de Huelva y Cádiz.

La película, que ha contado con la colaboración de la Diputación de Huelva, es un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva a través de la figura de Domingo Feria Pérez, trabajador durante toda su vida en la salazón artesanal del atún y en la elaboración de mojama. Su trayectoria y la transmisión del oficio a su hijo y su nieto sirven como hilo conductor para retratar el ocaso de una época marcada por la abundancia pesquera y el peso industrial del atún en los pueblos marineros.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado el respaldo institucional al proyecto, subrayando que apoyar este documental supone preservar una parte esencial del patrimonio inmaterial onubense. En la misma línea, los alcaldes de Isla Cristina y Ayamonte han puesto en valor el retrato respetuoso y humano de una tradición que forma parte de la identidad de ambos municipios.

El director, que ha dedicado una década al desarrollo de esta obra, ha explicado que el documental nace de una investigación personal sobre sus propios ancestros y busca reivindicar el papel que la pesca y la industria atunera han desempeñado en la provincia. La película combina escenas rodadas en los escenarios reales donde vivieron sus protagonistas con material de archivo que conecta pasado y presente.

‘Todos los días domingo’ supone la ópera prima documental de Abraham López y el primer largometraje de la productora onubense LamoJama. Con la participación de Canal Sur y el apoyo de administraciones locales y de la empresa Unión Salazonera Isleña S.A. (USISA), el filme aspira a emocionar y a invitar a la reflexión sobre la identidad, la memoria y el legado cultural de los pueblos ligados al mar.

El estreno en el Festival de Málaga marca un hito para el cine documental onubense y sitúa en el foco nacional una tradición que ha modelado durante siglos la economía, la cultura y la vida de la costa atlántica andaluza.