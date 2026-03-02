El Centro de la Comunicación convoca un concurso internacional de postales bajo el lema ‘Hermida y la Luna’

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha puesto en marcha un concurso internacional de diseño de postales dirigido a escolares de todo el mundo bajo la temática ‘Hermida y la Luna’, con el objetivo de rendir homenaje al periodista onubense y difundir su legado más allá de las fronteras nacionales.

La convocatoria se enmarca en un taller introductorio al arte postal (mail art) que se celebrará el miércoles 11 de marzo, de 17:30 a 20:30 horas, en las instalaciones del centro. La actividad, gratuita y abierta a personas a partir de 11 años, será impartida por el artista visual Javier Seco, quien ofrecerá una aproximación teórica y práctica a esta disciplina artística y coordinará la creación de obras que podrán presentarse al concurso.

Tanto los trabajos realizados durante el taller como los enviados desde otros países formarán parte de una exposición colectiva prevista para el mes de julio.

El mail art es una forma de expresión artística surgida en la década de 1960 que utiliza el sistema postal como medio creativo. A través de postales, collages, sobres intervenidos o sellos, los participantes transforman cada envío en una obra única, fomentando el intercambio libre y la comunicación global entre creadores.

La temática elegida toma como referencia la llegada del hombre a la Luna y el papel desempeñado por Jesús Hermida en la retransmisión en español de este acontecimiento histórico para RTVE.

Las obras deberán presentarse en formato de tarjeta postal, con un tamaño máximo de 17 por 12 centímetros. La técnica será libre, sin volumen, y cada autor podrá enviar un máximo de dos trabajos. Será obligatorio incluir dirección postal y correo electrónico, y no se admitirán obras digitales enviadas por email.

El plazo de recepción finalizará el 26 de junio de 2026. Las piezas no serán objeto de selección ni tendrán valor comercial ni devolución, y tras la exposición pasarán a formar parte del archivo del centro. Todos los participantes recibirán información digital sobre la muestra.

Los envíos deberán remitirse a la convocatoria ‘Hermida y la Luna’ al Centro de la Comunicación Jesús Hermida, en la Avenida Presidente Adolfo Suárez, 1, 21001 Huelva.

Además, el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas, Javier Seco presentará en el centro su libro ‘Modelación sin límites’, una obra de poesía visual vinculada a su trayectoria artística.