La Diócesis de Huelva profundiza en el legado del Papa Francisco en las Jornadas de Teología de la Caridad

La Diócesis de Huelva ha estado presente en las Jornadas de Teología de la Caridad organizadas por Cáritas Española y celebradas en el Seminario de Ávila del 27 de febrero al 1 de marzo, un foro de reflexión centrado en el legado del Papa Francisco y los desafíos que se abren para la misión social de la Iglesia.

El delegado diocesano de Pastoral Social y Promoción Humana, José Antonio Sosa Sosa, representó a Huelva en este encuentro que reunió a responsables y agentes de Cáritas de distintas diócesis del país. Durante las sesiones se abordaron los principales ejes que han marcado el pontificado de Francisco, como la llamada a una Iglesia en salida, la sinodalidad, la opción preferencial por los pobres, la mística de la caridad y el cuidado de la creación.

Las jornadas sirvieron como espacio de discernimiento eclesial para analizar cómo la acción caritativa puede seguir encarnando este legado en la nueva etapa que vive la Iglesia, así como para reflexionar sobre el papel de Cáritas en la dinamización de su misión evangelizadora y su servicio a las personas más vulnerables.

Asimismo, se puso el foco en los procesos abiertos que orientarán la vida de la comunidad cristiana en los próximos años y en la contribución que la acción social puede realizar en el contexto del pontificado de León XIV.

Desde la Delegación de Pastoral Social y Promoción Humana se ha subrayado el compromiso de trasladar este impulso renovador al ámbito diocesano, promoviendo iniciativas concretas al servicio de las personas y comunidades más vulnerables de la provincia.