‘Plus Ultra’ llevará la gesta del vuelo transatlántico de 1926 al Festival de Málaga

El largometraje documental Plus Ultra, dirigido por el cineasta onubense Elías Pérez, se estrenará el próximo 11 de marzo en la 29ª edición del Festival de Málaga. La película reconstruye la histórica hazaña protagonizada en 1926 por cuatro aviadores españoles que cruzaron el océano Atlántico en un solo avión, partiendo desde Huelva hasta Argentina.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, presentó el proyecto junto al director y la productora ejecutiva, Agus Jiménez, destacando que la cinta rescata “un pedazo de nuestra historia y de nuestro orgullo como provincia”. La obra pone el foco en una gesta que, un siglo después, sigue siendo símbolo de avance tecnológico y espíritu colectivo.

El documental, de 70 minutos de duración, combina imágenes inéditas, testimonios de descendientes y expertos, y recreaciones de ficción con actores como Xavi Caudevilla, Ignacio de la Puerta, Pablo Béjar y Paco Márquez. La producción corre a cargo de Enciende TV con la colaboración de Mimetic Octopus y cuenta con el respaldo de diversas instituciones, entre ellas la Diputación de Huelva.

Elías Pérez ha explicado que la película no solo narra una proeza aeronáutica, sino también un mensaje vigente cien años después: cuatro hombres con ideologías distintas que lograron un objetivo común.

Tras su estreno en Málaga, Plus Ultra se proyectará en los cines de Holea Huelva a partir del 19 de marzo y posteriormente podrá verse en RTVE y Canal Sur Televisión.