Una exposición revive la histórica visita del Cristo de la Sangre a la prisión de Huelva

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acoge desde esta semana la exposición fotográfica ‘Cristo en la Prisión’, una muestra que recoge los momentos más significativos de la histórica visita del Cristo de la Sangre al Centro Penitenciario de Huelva durante la pasada Cuaresma.

La exposición, que inaugura el II Ciclo de Cuaresma del centro cultural, está organizada junto al diario Huelva Información y comisariada por Eduardo J. Sugrañes. Reúne un total de 14 imágenes captadas por el fotoperiodista onubense Josué Correa que documentan la jornada vivida en el centro penitenciario.

Las instantáneas recorren distintos momentos de aquella visita, desde la llegada de la imagen a la prisión y su traslado a hombros de mujeres, hasta la entrega simbólica a los internos, su entronización en el auditorio o los momentos de saetas y exaltación que se vivieron durante el acto.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha destacado el valor de esta iniciativa para conservar la memoria de un acontecimiento que calificó como uno de los momentos más emotivos del Año Jubilar, recordando el silencio y el respeto con el que los internos recibieron la imagen.

Desde la Hermandad de los Estudiantes también han agradecido la organización de la muestra, que coincide con el 75 aniversario de la corporación y recuerda uno de los hitos más importantes de su historia reciente.

La exposición podrá visitarse con entrada libre hasta el próximo 1 de abril en horario de mañana de lunes a viernes y también en horario de tarde los martes y jueves. Además, forma parte de la programación del II Ciclo de Cuaresma del centro, que continuará con nuevas actividades culturales relacionadas con la Semana Santa de Huelva.