El Carnaval Colombino cerrará su edición 2026 con la gala oficial de premios en el Espacio Santa Fe
La noche del 17 de marzo se entregarán los galardones del concurso, los premios “Los mejó de lo mejó” y las Insignias de Oro de la FOPAC
El Carnaval Colombino pondrá el broche final a su edición de 2026 con la celebración de la gala oficial de entrega de premios, un acto que reunirá a agrupaciones, aficionados y protagonistas de la fiesta en una noche dedicada a reconocer lo mejor del carnaval onubense.
El evento tendrá lugar el martes 17 de marzo, a partir de las 20:30 horas, en el Espacio Santa Fe, con entrada libre hasta completar aforo.
Durante la gala se entregarán los premios del certamen carnavalesco, así como los galardones “Los mejó de lo mejó”, que distinguen a algunos de los momentos, interpretaciones y protagonistas más destacados de la edición. Además, la FOPACconcederá sus tradicionales Insignias de Oro, un reconocimiento reservado a personas o colectivos que han contribuido de forma significativa al desarrollo y promoción del carnaval en la ciudad.
La velada contará también con actuaciones musicales y momentos dedicados a repasar lo vivido durante esta edición, en una cita que servirá para despedir oficialmente el Carnaval Colombino 2026 en un ambiente festivo y de convivencia entre los amantes de la fiesta.