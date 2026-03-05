El Carnaval Colombino cerrará su edición 2026 con la gala oficial de premios en el Espacio Santa Fe

El Carnaval Colombino pondrá el broche final a su edición de 2026 con la celebración de la gala oficial de entrega de premios, un acto que reunirá a agrupaciones, aficionados y protagonistas de la fiesta en una noche dedicada a reconocer lo mejor del carnaval onubense.

El evento tendrá lugar el martes 17 de marzo, a partir de las 20:30 horas, en el Espacio Santa Fe, con entrada libre hasta completar aforo.

Durante la gala se entregarán los premios del certamen carnavalesco, así como los galardones “Los mejó de lo mejó”, que distinguen a algunos de los momentos, interpretaciones y protagonistas más destacados de la edición. Además, la FOPACconcederá sus tradicionales Insignias de Oro, un reconocimiento reservado a personas o colectivos que han contribuido de forma significativa al desarrollo y promoción del carnaval en la ciudad.

La velada contará también con actuaciones musicales y momentos dedicados a repasar lo vivido durante esta edición, en una cita que servirá para despedir oficialmente el Carnaval Colombino 2026 en un ambiente festivo y de convivencia entre los amantes de la fiesta.