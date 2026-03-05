Huelva celebra la 25ª edición de sus Premios Taurinos con reconocimiento a figuras destacadas del sector

La provincia de Huelva ha celebrado la 25ª edición de sus Premios Taurinos, una cita que reconoce el talento y la dedicación de profesionales y entidades que contribuyen a mantener viva la tradición taurina en el territorio.

En esta edición, uno de los reconocimientos más destacados ha sido para la infanta Elena de Borbón, distinguida por su promoción y defensa de la tauromaquia. El acto ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector y aficionados en una gala que ha puesto en valor la importancia cultural de esta tradición en la provincia.

Además de la infanta, los galardones han recaído en figuras destacadas de la temporada taurina como el torero David de Miranda, el rejoneador Diego Ventura, Fernando Sánchez, Rafael Carbonell, Carlos Tirado y Cristóbal de Lara. También se ha reconocido al toro ‘Preferido’, de la ganadería de Loreto Charro.

Durante el acto se ha destacado el compromiso colectivo con una tradición que forma parte del patrimonio cultural andaluz y que mantiene un fuerte arraigo en Huelva. Los organizadores han subrayado que estos premios no solo reconocen trayectorias individuales, sino también el trabajo conjunto de profesionales y aficionados que contribuyen a preservar la tauromaquia.

La visita de la infanta Elena a la provincia ha estado marcada por una intensa agenda institucional. Durante su estancia en Huelva ha realizado una ofrenda a la Virgen de la Cinta, ha visitado la Residencia Obra Cristiana y ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de la capital, en un gesto de cercanía con la ciudad y sus tradiciones.