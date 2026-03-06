Jóvenes poetas protagonizan en Huelva una mesa redonda sobre el presente y el futuro de la poesía

El Centro Andaluz de las Letras celebrará en Huelva el próximo 11 de marzo una mesa redonda dedicada a la poesía joven y a las nuevas formas de creación literaria, dentro del ciclo ‘Encuentros en el Centro’.

La actividad, titulada Poesía joven: lenguajes, redes y futuro, reunirá a varios autores emergentes para abordar la situación actual del género, sus inquietudes creativas y los nuevos espacios de difusión, especialmente en el ámbito digital.

El encuentro estará moderado por el profesor y poeta Manuel González Mairena y contará con la participación de Elisa Fernández Guzmán, ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2025; Alejandro Bellido, finalista del Premio Adonáis de Poesía; e Isabel Riquelme, beneficiaria de la Fundación Antonio Gala.

Durante la sesión, los participantes dialogarán sobre las nuevas corrientes poéticas, el papel de las redes sociales en la difusión de la literatura y las perspectivas de futuro para la poesía desde la mirada de los jóvenes creadores. El acto incluirá además la lectura de algunos poemas de los propios autores.

La actividad se celebrará a las 19.30 horas en la sede del Centro Andaluz de las Letras en Huelva, situada en la avenida Martín Alonso Pinzón, con entrada libre hasta completar aforo.