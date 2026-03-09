Palos de la Frontera celebrará los días 14 y 15 de marzo la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento

Palos de la Frontera celebrará los próximos 14 y 15 de marzo la vigésimo cuarta edición de la Feria Medieval del Descubrimiento, una cita con la que el municipio conmemora el 533º aniversario del regreso de las naves descubridoras al Puerto de Palos tras el primer viaje de Cristóbal Colón.

La alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, ha presentado este lunes la programación de esta nueva edición, destacando las actividades previstas y las novedades que formarán parte de la feria.

Como anticipo del ambiente festivo que vivirá el municipio durante ese fin de semana, se ha celebrado un colorido pasacalles por el centro de Huelva con personajes y animación medieval, una iniciativa que ha servido para promocionar el evento entre vecinos y visitantes.

Durante los dos días de celebración, Palos de la Frontera recreará su pasado histórico con un amplio programa de actividades que incluirá mercado medieval, espectáculos, música, pasacalles y propuestas de animación para todos los públicos.

La feria se ha consolidado con el paso de los años como uno de los eventos culturales y turísticos más destacados del municipio, atrayendo cada edición a numerosos visitantes interesados en conocer la historia vinculada al Descubrimiento de América y disfrutar del ambiente medieval que se recrea en las calles de la localidad.