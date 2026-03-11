Juan del Val participa hoy en el ciclo Presencias Literarias de la Universidad de Huelva

El escritor, guionista y columnista Juan del Val participará este miércoles 11 de marzo en una nueva sesión del ciclo Presencias Literarias que se celebra en la Universidad de Huelva. El encuentro tendrá lugar a las 19:30 horas en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco, en el Campus del Carmen, con entrada libre hasta completar aforo.

Del Val, nacido en Madrid en 1970, se ha consolidado como uno de los narradores más reconocidos del panorama literario actual gracias a un estilo directo y sin artificios, en el que aborda temas como la intimidad, el deseo, la clase social o la culpa con una mirada crítica y emocional.

El autor es el actual ganador del Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor, una obra ambientada en la alta sociedad sevillana que profundiza en las relaciones humanas y en las tensiones que surgen en determinados entornos sociales.

Además de su última novela, Juan del Val cuenta con una destacada trayectoria literaria en la que figuran títulos como Parece mentira, Candela, galardonada con el Premio Primavera en 2019, así como Delparaíso (2021) y Bocabesada(2023).

Colaborador habitual en medios de comunicación y programas de televisión, Del Val compartirá con el público onubense su experiencia como escritor y reflexionará sobre su trayectoria literaria en este encuentro abierto a la ciudadanía.