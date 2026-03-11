El Salón de la Magia llega a Huelva con espectáculos, talleres y actividades para toda la familia

Huelva acogerá el próximo 21 de marzo el Salón de la Magia, un evento dedicado al mundo del ilusionismo, la fantasía y la creatividad que se celebrará en el Centro Social La Morana. La iniciativa, que se organiza por primera vez en la capital con el apoyo del Ayuntamiento, ofrecerá una jornada completa de actividades dirigidas a jóvenes, familias y público en general.

La presentación del evento ha contado con la participación de la concejal de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, y del presidente del Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucía (CEIJA), Dani Verum.

Durante el acto, Giménez ha destacado que se trata de “una propuesta novedosa que nace con un objetivo muy claro: seguir ampliando la oferta de ocio saludable, creativo y participativo dirigida especialmente a los jóvenes, pero también pensada para disfrutar en familia”.

La concejal explicó que el Salón de la Magia se plantea como una experiencia dinámica y participativa, similar a otros encuentros temáticos, pero centrada en el universo del ilusionismo. “Son propuestas diferentes, innovadoras y vinculadas al talento local que enriquecen la vida cultural de la ciudad y contribuyen a construir una Huelva dinámica y participativa”, señaló.

Por su parte, Dani Verum agradeció el respaldo institucional y aseguró que la cita reunirá una amplia programación para todos los públicos. “Creemos que este año vamos a vivir un Salón de la Magia espectacular, con actividades para la juventud, para las familias y para cualquier persona que quiera pasar un día diferente”, afirmó.

Durante la jornada se celebrarán espectáculos de magia de cerca y de escenario con la participación de los magos Naife y Óscar Antonete, además de talleres, una escuela de magia y un escape room.

El evento incluirá también propuestas de ocio relacionadas con la cultura juvenil, como videojuegos, juegos de mesa, talleres de manualidades y espacios dedicados a la ilustración y la creación.

Entre los colectivos participantes se encuentran la Asociación Retroimpulse, la Asociación Juvenil Inku Sen y el creador de videojuegos onubense Soykhaler, además de distintos puestos artesanales.

Desde Retroimpulse, Manuel Gutiérrez destacó que los asistentes también podrán disfrutar de una amplia muestra de videojuegos retro. “Habrá desde consolas clásicas como la Nintendo NES o la Mega Drive hasta otras más modernas como PlayStation 1, PlayStation 2 o PlayStation 3”, explicó.

El Salón de la Magia se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La organización anima a la ciudadanía a acercarse al Centro Social La Morana para disfrutar de una jornada dedicada a la ilusión, el entretenimiento y la creatividad.