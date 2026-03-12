La plaza de Niebla acoge un Festival a beneficio del Traje de Huelva para la Virgen del Rocío

La plaza Monumental de Niebla acogerá el próximo 22 de marzo un festival taurino a beneficio del proyecto ‘El traje de Huelva’ para la Virgen del Rocío, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para la confección de esta prenda que será ofrecida a la patrona de Almonte.

El festival, presentado por el diputado provincial Arturo Alpresa, contará con una novillada sin picadores en la que participarán los novilleros David Ramírez, de Beas; Cristóbal de Lara, de Villalba del Alcor; Óliver Raggio, de Huelva; Nicolás Vizcaíno, de Niebla; y Paco de Sara, de Carmona.

Durante la presentación, el diputado provincial José Carlos Roda destacó la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar el proyecto. “Actividades como estas son fundamentales, porque este traje necesita tanto recursos económicos y materiales como el apoyo de instituciones y personas rocieras”, señaló.

Por su parte, el concejal de Presidencia y Empleo de Niebla, Ismael Mantero, mostró la satisfacción del municipio por acoger este evento. “Estamos encantados de hacer de nuestro pueblo un lugar de tradiciones y, en este caso, hacer converger la devoción a la Virgen del Rocío con la afición taurina”, afirmó, invitando a vecinos y aficionados de toda la provincia a asistir al festival, que comenzará a las 17.30 horas.

El presidente de la asociación ‘El traje de Huelva’, Aarón Fernández, explicó que el objetivo de esta iniciativa es seguir sumando apoyos para el proyecto. “Un traje que nace a raíz de la pandemia para dar gracias a la Virgen del Rocío por ese tiempo en el que nos acogió bajo su manto y que empezaremos a bordar después de Semana Santa”, indicó.

Fernández detalló que finalmente el traje será confeccionado en Huelva por bordadores artesanos de la Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense (APASO), debido al aumento del precio del oro y a la falta de disponibilidad del bordador inicialmente previsto. “Hemos decidido que el traje de Huelva sea aún más de Huelva”, añadió.

El responsable de la asociación también agradeció la colaboración de la empresa Tauroluz y de los novilleros participantes, destacando el talento de jóvenes toreros como David Ramírez y Cristóbal de Lara, así como el debut en público de Óliver Raggio y Nicolás Vizcaíno, novillero local de Niebla.

Las entradas para el festival podrán adquirirse en el Ayuntamiento de Niebla, en el bar El Poli y en el restaurante Diego Ramos, además de a través de los propios novilleros y en el teléfono 687 687 948.

Desde la organización se ha animado tanto a los aficionados al mundo del toro como a los devotos rocieros a participar en esta cita solidaria, cuyo objetivo es seguir avanzando en la elaboración del traje que la provincia de Huelva quiere ofrecer a la Virgen del Rocío.