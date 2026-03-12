Huelva celebra del 16 al 23 de marzo las IV Jornadas Literarias ‘Por un Tiempo de Paz’

Huelva acogerá del 16 al 23 de marzo la cuarta edición de las Jornadas Literarias ‘Por un Tiempo de Paz’, una iniciativa cultural que reunirá durante una semana a poetas, escritores, músicos y amantes de la literatura con el objetivo de promover la paz a través de la palabra y la cultura.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado el programa junto al presidente de la asociación Poetas de Huelva por la Paz, Ramón Llanes, y varios miembros del colectivo cultural. Durante la presentación, Molina destacó que estas jornadas se han consolidado como “una cita muy especial dentro de la agenda cultural de nuestra ciudad”.

El edil subrayó además el valor de este tipo de iniciativas en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones. “La literatura, la poesía y el arte tienen la capacidad de invitarnos a la reflexión, de tender puentes entre las personas y de recordarnos la importancia del diálogo, la empatía y la convivencia”, señaló.

La programación se desarrollará principalmente en el Salón Rojo de la Casa Colón, aunque también incluirá una actividad en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Durante estos días se celebrarán recitales poéticos, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con lectores y actuaciones musicales abiertas al público.

Entre las propuestas destacadas figura un encuentro literario con escolares que acercará la poesía a los más jóvenes, así como una representación teatral inspirada en la figura de Antonio Machado. Además, las jornadas incluirán homenajes y reconocimientos a creadores vinculados a la provincia, como el dedicado a la poeta onubense Charo Torrejón.

El concejal también resaltó el carácter solidario de esta iniciativa cultural. Durante las jornadas se recogerán alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Huelva y se fomentará el intercambio de libros entre los asistentes para promover la lectura.

Por su parte, el presidente de la asociación Poetas de Huelva por la Paz, Ramón Llanes, explicó que la misión del colectivo es “aportar a la sociedad onubense y al mundo un tiempo de paz a través de la palabra y la cultura”.

La programación arrancará el lunes 16 de marzo con el acto inaugural en la Casa Colón, que incluirá la presentación del libro Frágil, fuerte y vulnerable de Pilar Álvarez Menéndez, el reconocimiento institucional al profesor Manuel Ángel Vázquez Medel y una actuación musical de DanielDoce.

Durante los días siguientes se sucederán recitales de poesía, presentaciones editoriales, conferencias sobre literatura onubense, encuentros con clubes de lectura y diversas actuaciones musicales. La clausura tendrá lugar el viernes 20 de marzo con un recital poético-musical y una actuación del músico Carlos Llanes.

Las jornadas concluirán el lunes 23 de marzo con la presentación del libro Voces de la Luz en la Fundación Caja Rural del Sur, acompañada de un recital de sonetos y una actuación del violinista Paco Barrera Azaustre.

Con esta iniciativa, Huelva volverá a convertirse durante una semana en punto de encuentro para la literatura, la música y el diálogo cultural en torno a la paz.