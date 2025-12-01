Isla Cristina elige a las Reinas del Carnaval 2026 en una gala cargada de emoción

El Carnaval de Isla Cristina, declarado Fiesta de Interés Turístico Andaluz, comienza a calentar motores para 2026 tras la celebración de la Gala de Presentación de las Cortes de Honor y Elección de las Reinas, que tuvo lugar en el Teatro Horacio Noguera. El acto, presentado por la periodista isleña Julia Rodríguez y Álvaro Prett, contó con la presencia del alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, la delegada de Festejos, María del Carmen Beltrán, y otros miembros de la corporación municipal.

Durante la gala, trece niñas, diez jóvenes y el paje que conforman las Cortes de Honor desfilaron por el escenario, posaron en las escalinatas y respondieron a las preguntas de los presentadores, lo que permitió al público y al jurado conocer más a fondo a las candidatas. Tras un breve descanso mientras el jurado deliberaba, los asistentes disfrutaron de la actuación de los primeros premios del concurso de agrupaciones del pasado año, llenando el teatro de música y ambiente carnavalero.

El momento más esperado llegó con el fallo del jurado, anunciado por representantes de ACI, FIPAC, la delegada de Festejos y el alcalde. Así, Alejandra Concepción Virella fue proclamada Reina Infantil y María José Martín Contreras se convirtió en Reina Juvenil del Carnaval de Isla Cristina 2026.

El alcalde Jenaro Orta destacó la emotividad de la gala y felicitó a las ganadoras y a todas las integrantes de sus cortes de honor: “Cada una se merecía ser reina y el jurado ha tenido una decisión muy difícil. Ha sido una gala preciosa y cargada de emoción, en la que hemos visto cómo estas jóvenes asumirán la responsabilidad de representar a la mujer isleña en nuestro Carnaval 2026.”

Por su parte, la concejal de Festejos, María del Carmen Beltrán, resaltó la magia y elegancia del evento y animó a las cortes de honor a vivir intensamente cada momento: “Se acerca un Carnaval con nuevos retos, nuevas ilusiones y muchas horas de trabajo, pero con el corazón lleno de emociones y de gente maravillosa.”

Además, autoridades, organización, presentadores, personal técnico, cuerpos de seguridad, Protección Civil, ACI y FIPAC recibieron un reconocimiento especial por su implicación en el desarrollo de la gala. Durante el acto, se trasladó a las Cortes y sus pajes el deseo de vivir “un Carnaval inolvidable, lleno de buenos recuerdos, disfrute y unión”, recordando que “aunque sólo una porta la Corona, todas son merecedoras de representar a nuestros carnavales”.

Con la elección de las Reinas y la presentación de las Cortes de Honor, Isla Cristina da oficialmente el pistoletazo de salida a su Carnaval 2026, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de Andalucía, que promete emociones, color y diversión para toda la ciudad.