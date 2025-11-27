Huelva canta al Nazareno vuelve al Gran Teatro en su cuarta edición

El Gran Teatro de Huelva acogerá el próximo 10 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, la cuarta edición de la gala benéfica ‘Huelva canta al Nazareno’, un evento que combina música, tradición y solidaridad. El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, acompañado de la hermana mayor de la Hermandad del Nazareno, Mercedes Mantis, y del organizador Fernando de la Torre, animó a los onubenses a participar en un espectáculo que unirá a artistas locales y grupos de renombre para apoyar la labor social de la Hermandad.

La gala contará con actuaciones de Sal Marina, Rocío Orta, Christian El Niño de los Vivas, Somos del Sur, Tamborileros de Huelva, Escuela de Baile Rosa González, Navidad de Luz, Titín Carvajal y Juan Carlos González, entre otros, además de sorpresas especiales de Antonio de Huelva y su grupo de tamborileros.

El carácter benéfico del evento se centra en el programa ‘Educar para crecer’, iniciado tras la Coronación de la Amargura en 2022, que promueve la integración social de niños y familias en Las Colonias y Marismas del Odiel, y la colaboración con asociaciones como las Hermanas de la Cruz, Cáritas Diocesanas y el Centro Oasis.

Fernando de la Torre destacó que la gala combina tradición y renovación, mientras que Mercedes Mantis agradeció al Ayuntamiento y a los artistas su implicación, invitando a todos los onubenses a llenar el Gran Teatro y apoyar esta causa.

Las entradas, a un precio reducido de 10 euros, estarán disponibles a partir del 1 de diciembre en la Casa de la Hermandad de El Nazareno y en el Belén de la Cofradía, con el objetivo de facilitar la participación de toda la ciudadanía.