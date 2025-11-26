El Gran Teatro acoge la obra ‘El Quejío de una diosa’ por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gran Teatro acogerá hoy, 26 de noviembre, la representación de la obra ‘El Quejío de una diosa’, a cargo de la compañía Mujereando. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Mujereando es una compañía que nació como proyecto social con el objetivo de empoderar a mujeres en situación de calle, utilizando el teatro como herramienta terapéutica y de transformación social. La obra se enmarca dentro de la programación cultural y conmemorativa vinculada a la lucha contra la violencia de género, ofreciendo al público una experiencia artística con mensaje social y reivindicativo.