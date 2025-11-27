Más de 50.000 espectadores disfrutan de la 51ª edición del Festival de Huelva

La 51ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha superado los 50.000 espectadores, que han participado en proyecciones, actividades educativas, conciertos y exposiciones en sedes como el Gran Teatro y el Palacio de Congresos de la Casa Colón, así como en la programación especial de Cine Club y Filmin. Este aumento en la asistencia refleja la consolidación del festival como un referente cultural en la provincia, gracias a la optimización de su modelo para lograr un evento más equilibrado y sostenible, y un incremento del 30% en la media de público por sesión competitiva en el Gran Teatro.

Los espectadores también han ejercido un papel activo en la valoración de la programación. En la Sección Oficial a Concurso, la media de satisfacción subió a 7,93 sobre 10, y el Premio del Público fue para la película mexicana Un mundo para mí, de Alejandro Zuno. Otros galardones votados por los asistentes incluyeron Los tigres en Acento.Cine Español y Antonio, el Bailarín de España en Talento Andaluz.

El festival no solo ha atraído a cinéfilos, sino que también ha apostado por la formación y los nuevos públicos. Programas como Primera Pantalla, Ventana Cinéfila y Cine y Valores permitieron la participación de estudiantes y docentes, y se realizaron master class con profesionales como Paco Tous y Miguel Ángel Vivas. Asimismo, se desarrollaron iniciativas para guionistas y proyectos iberoamericanos en colaboración con la UNIA y la Residencia de Cine de Extremadura.

Con más de 50.000 espectadores, la 51ª edición del Festival de Huelva demuestra su capacidad para combinar entretenimiento, cultura y formación, consolidándose como un espacio de encuentro y promoción del cine iberoamericano.