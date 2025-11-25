David Robles presenta ‘Un riesgo necesario’ en Huelva, un viaje sobre el esfuerzo y la libertad personal

El ilustrador onubense David Robles presentará su última obra, Un riesgo necesario (Ed. Desnivel), el próximo 4 de diciembre en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, a partir de las 18:30 horas. La presentación, con entrada libre hasta completar aforo, será un recorrido reflexivo sobre el sentido de la vida, el valor del esfuerzo y la libertad que surge al aceptar los riesgos y la incertidumbre.

Durante el acto, intervendrán, además del autor, Jesús Velasco, doctor en Historia y responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en Andalucía y Canarias de Moeve, y Manuel Soto, director del Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

Un riesgo necesario combina texto e ilustración en un formato que trasciende lo estético para adentrarse en lo filosófico y emocional. Robles propone a los lectores confrontar la incertidumbre y comprender el riesgo como una condición inevitable y necesaria para el crecimiento y la libertad personal.

David Robles, nacido en Huelva en 1973, es un artista multidisciplinar especializado en ilustración, diseño gráfico y artes plásticas. Inició su carrera en Madrid en agencias como Hi! Comunicación y Kroquis. A su regreso a Huelva, cofundó y dirigió Gesto Comunicación, y posteriormente lideró la delegación onubense de la agencia Avantine. Actualmente es director creativo de Good Monday!.

Su estilo combina elegancia y funcionalidad, diluyendo los límites entre diseño y arte, una línea creativa que le ha valido más de veinte premios nacionales e internacionales en branding, diseño editorial y packaging. Un riesgo necesario refleja esa misma filosofía: un equilibrio entre estética, emoción y reflexión sobre la vida y la libertad personal.