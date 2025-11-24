Buscar
lunes. 24.11.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    17.3 °C
    nubes

Rafael Hernández Mancha protagoniza las próximas Charlas a fin de mes de la Asociación Albuhera

El viaje 'De Aracena a La Meca a caballo' será el protagonista de la cita cultural del viernes 28 de noviembre

Charla de Aracena a La Meca a caballo.
Charla de Aracena a La Meca a caballo.
Aracena
Rafael Hernández Mancha protagoniza las próximas Charlas a fin de mes de la Asociación Albuhera
Redacción
Redacción
24/11/25 - 11:29

La Asociación Albuhera retoma este viernes sus Charlas a fin de mes con la experiencia del aventurero Rafael Hernández Mancha, que contará su particular travesía ‘De Aracena a La Meca a caballo’. La actividad se desarrollará en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira a partir de las 19:30 horas.

Este encuentro se enmarca dentro de la programación cultural que la asociación mantiene activa para promover la historia, las vivencias y las experiencias singulares de personas vinculadas a la provincia, ofreciendo al público local la oportunidad de acercarse a relatos únicos y enriquecedores.