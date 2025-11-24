Rafael Hernández Mancha protagoniza las próximas Charlas a fin de mes de la Asociación Albuhera
El viaje 'De Aracena a La Meca a caballo' será el protagonista de la cita cultural del viernes 28 de noviembre
La Asociación Albuhera retoma este viernes sus Charlas a fin de mes con la experiencia del aventurero Rafael Hernández Mancha, que contará su particular travesía ‘De Aracena a La Meca a caballo’. La actividad se desarrollará en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira a partir de las 19:30 horas.
Este encuentro se enmarca dentro de la programación cultural que la asociación mantiene activa para promover la historia, las vivencias y las experiencias singulares de personas vinculadas a la provincia, ofreciendo al público local la oportunidad de acercarse a relatos únicos y enriquecedores.