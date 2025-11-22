Las Bandas Municipales de Punta Umbría y Almonte celebran Santa Cecilia con un gran concierto conjunto

La celebración de Santa Cecilia vuelve a unir este fin de semana a las Bandas Municipales de Punta Umbría y Almonte, que ofrecerán un concierto conjunto en honor a la patrona de la música. El espectáculo, ya convertido en una tradición para ambas formaciones, podrá disfrutarse este sábado 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Salvador Távora de Almonte, y el domingo 23 a las 12:00 horas en el Teatro del Mar de Punta Umbría, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa musical incluirá obras de grandes compositores como Roque Baños, John Williams, Johan de Meij, Serge Lancen, Jay Bocook y Leonard Bernstein, bajo la dirección de Sergio del Toro Lasanta y José Sánchez Moguel. El concejal de la Escuela Municipal de Música, Enrique Orta, ha animado a disfrutar de un concierto en el que, asegura, “los músicos volverán a dar lo mejor de sí en una cita que une tradición, talento y pasión por la música”.