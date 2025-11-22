Ernesto Tubía Landeras gana el VI Premio de Relatos de la Villa de San Juan del Puerto

El escritor riojano Ernesto Tubía Landeras ha sido galardonado con el VI Premio de Relatos de la Villa de San Juan del Puerto gracias a su obra El fantasma del señor Beaumont, un relato que, según el jurado, recupera la esencia de la literatura gótica decimonónica con un sutil toque de humor negro. El acto de entrega tuvo lugar en el salón de actos del Centro Sociocultural Jesús Quintero, en un evento organizado por el IES Diego Rodríguez Estrada y el Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

La ceremonia comenzó con una intervención musical del profesor de la Escuela Municipal de Música, Neftalí Álvarez, seguida de la proyección en primicia del cortometraje basado en La piel al sol, obra ganadora del certamen en 2024 y escrita por la venezolana afincada en el País Vasco Rosa María Pérez Cacheiro. La adaptación fue dirigida por el escritor y profesor de Ciencias de la Educación José María Rodríguez y por el catedrático de Pedagogía de la Universidad de Sevilla Julián López-Yáñez.

Tras la proyección, el reconocimiento se centró en el ganador de este año. Tubía, con una trayectoria consolidada en el ámbito del relato corto, acumula algunos de los premios más prestigiosos del país, entre ellos el Fernando Belmonte de Trigueros (2023) y el certamen de la Fundación Atlantic Copper (2024). El autor, descendiente de una familia de quiosqueros, recordó cómo su infancia transcurrió entre chucherías, tebeos y novelas del oeste, y cómo su vocación literaria no tomó forma definitiva hasta cumplir la treintena, etapa en la que comenzó a participar en concursos de relatos y novela corta con notable éxito.

El proceso de selección del certamen corrió a cargo de un jurado formado por doce docentes, que eligieron la obra ganadora entre casi trescientas presentadas. De entre ellas se preseleccionaron dos docenas antes de abrir la plica correspondiente al relato vencedor.

Antes de la entrega del premio, el IES Diego Rodríguez Estrada quiso reconocer también a su alumna Alexia Fariñas, ganadora en 2024 del primer premio de Secundaria del concurso Fernando Belmonte de Trigueros.

Ernesto Tubía recibió el diploma acreditativo y los 2.000 euros del galardón de manos de la concejala de Educación, Penélope Jiménez; la directora del IES DRE, Lola Gil; y Cinta Minchón, jefa de planificación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva. El certamen, dedicado al ilustrado Diego Rodríguez Estrada, consolida así su apuesta por la creación literaria y el talento narrativo.