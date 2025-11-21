Rafael Cobos debuta como director con ‘Golpes’, un thriller que renueva el cine quinqui

Rafael Cobos, guionista andaluz dos veces ganador del Goya y reconocido con el Premio al Cineasta Andaluz de RTVA en la 51ª edición del Festival de Huelva, ha presentado este viernes en la Sección Acento. Cine Español su ópera prima como director: Golpes.

El filme narra la historia de Migueli (Jesús Carroza), un delincuente recién salido de prisión en la España de principios de los años 80, que busca cerrar heridas del pasado mientras intenta conseguir dinero rápidamente. Para ello, reúne a su antigua banda y organiza varios atracos, sin imaginar que su propio hermano (Luis Tosar), encargado del caso, será su mayor obstáculo. El thriller retoma el cine quinqui de los 80, explorando los lazos de sangre y la memoria de la Transición española, con un enfoque más limpio y sugerente, según explicó Cobos.

El director destacó que la película sitúa la acción en octubre de 1982, coincidiendo con la primera victoria del PSOE en elecciones generales, usando la historia pasada para dialogar con el presente y el debate sobre la memoria histórica. Cobos subrayó que, aunque debuta como director, su esencia sigue siendo la de escritor y guionista, y ya planea futuros proyectos detrás de la cámara.

El productor Daniel Pérez anunció que Golpes se estrenará en cines el próximo 5 de diciembre, destacando la interpretación de Luis Tosar y Jesús Carroza, cuyos papeles dan fuerza al relato de este thriller que combina crimen, familia y memoria histórica en una España en transformación.