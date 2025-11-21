‘Velintonia 3’ rescata la memoria de la casa de Vicente Aleixandre en el Festival de Huelva

La casa de Vicente Aleixandre en la calle Velintonia 3, hoy calle de Vicente Aleixandre en Madrid, vuelve a la vida a través del documental ‘Velintonia 3’, dirigido por Javier Vila, que ha sido presentado en la Sección Talento Andaluz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

El filme recorre la historia de la morada del Premio Nobel de Literatura 1977, símbolo de la poesía del siglo XX, con sus muros testigos del florecimiento de la Generación del 27 y de voces comprometidas como Miguel Hernández, Pablo Neruda y Carmen Conde. Vila destacó que “la casa estuvo cerrada 40 años y su estado decadente refleja el abandono institucional, aunque ahora la Comunidad de Madrid la ha adquirido para convertirla en un centro cultural”.

La productora Virginia Moriche subrayó la importancia de acercar este espacio al público: “Velintonia sigue siendo un lugar fundamental para entender nuestra memoria cultural”.

‘Velintonia 3’ busca despertar el interés por la obra de Aleixandre y su época, mostrando la enorme carga literaria y emocional que aún habita entre sus paredes y poniendo en valor la historia de la poesía española del siglo XX.