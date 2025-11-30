Briolanja, la cuñada exiliada de Colón

En San Juan del Puerto, un pequeño municipio de la provincia de Huelva, se esconde la historia poco conocida de Briolanja Moniz de Perestrello, cuñada de Cristóbal Colón. Su vida conecta con intrigas políticas, exilio y conspiraciones, aportando una visión distinta a la tradicional historia del Descubrimiento.

Briolanja era hermana de Felipa Moniz, la primera esposa de Colón. Su familia mantenía vínculos con la nobleza portuguesa, especialmente con el duque Diego de Viseu. Según historiadores, Briolanja fue acusada de conspirar contra el rey Juan II de Portugal, lo que la llevó al exilio forzoso en San Juan del Puerto. Allí, la noble portuguesa administraba una finca vinculada al duque, mostrando que no era simplemente una refugiada, sino una mujer con poder y conexiones influyentes.

Su relación con Colón no se limitaba al parentesco: fuentes sugieren que su apoyo fue clave en la red de soporte político, económico y emocional del navegante. Hoy, su figura ha sido recuperada en la cultura local, con espectáculos como “Briolanja, cuñada de Colón. Una historia del Descubrimiento”, de la bailaora sanjuanera María Canea, que combina danza flamenca con memoria histórica.

Conocer a Briolanja es adentrarse en un capítulo menos explorado pero fascinante de la historia colombina, donde el poder, el exilio y la familia tejieron la red que permitió uno de los mayores hitos de la historia mundial.