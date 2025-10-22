Yon González, Premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano 2025

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano concederá el Premio Luz 2025 al actor Yon González, uno de los intérpretes más populares y reconocidos del panorama audiovisual español. El galardón, que cuenta con el apoyo de la Fundación Atlantic Copper, distingue a los talentos emergentes con una carrera consolidada y proyección internacional, y será entregado durante la 51ª edición del certamen, que se celebrará entre el 14 y el 22 de noviembre.

Nacido en 1986, Yon González se ha ganado el cariño del público y el respeto de la crítica gracias a su versatilidad y carisma en la pequeña y gran pantalla. Alcanzó gran popularidad con series como El internado, Las chicas del cable, Memento mori o Los herederos de la tierra, a las que se suma su reciente participación en Velvet: el nuevo imperio, estrenada este año en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, el actor ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos el Premio ACE de Nueva York por El internado y dos Fotogramas de Plata al Mejor Actor de Televisión por Gran Hotel y Bajo sospecha. En cine, ha trabajado en títulos tan variados como Mentiras y gordas, El club de los incomprendidos, Perdiendo el norte, Rabia —ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga— o Érase una vez en Euskadi, de Manu Gómez.

Con este reconocimiento, Yon González se une a una destacada nómina de intérpretes y creadores galardonados con el Premio Luz, entre ellos Milena Smit, también premiada en esta edición, y nombres como Paz Vega, María León, Natalia de Molina, Greta Fernández, Paco León o Macarena García.

El Festival de Huelva reafirma así su compromiso con la promoción del talento iberoamericano y español, destacando a figuras que contribuyen al crecimiento y la proyección internacional del cine y la televisión.