La compañía Teatro de las Marismas estrena hoy ‘Entresueños’ en Cortegana de la mano de la Diputación de Huelva

La compañía onubense Teatro de las Marismas presenta hoy en Cortegana su nuevo espectáculo ‘Entresueños’, un estreno impulsado por la Diputación de Huelva dentro de los actos de celebración del 50 aniversario de la formación. La cita será esta tarde, a las 20.00 horas, en el Teatro Capitol del municipio serrano.

‘Entresueños’, escrita por Valeria Serafini e interpretada por Cinta Entenza, Marta Balón y Antonio Rus, invita al espectador a adentrarse en un teatro vacío, donde un director se enfrenta a los fantasmas de su pasado. La aparición inesperada de dos mujeres —una joven actriz en busca de respuestas y su madre, una antigua diva con la que él mantuvo una relación marcada por luces y sombras— desencadena un duelo emocional en el que los tres personajes deberán afrontar sus miedos y explorar los límites entre la realidad y la ficción escénica.

La trayectoria de Teatro de las Marismas ha sido reconocida a nivel nacional. La compañía fue incluida en la investigación ‘El teatro independiente español, 1962-1980’, impulsada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Centro de Documentación Teatral del INAEM y otras instituciones culturales, que seleccionó a las 27 compañías independientes más representativas del país. Con ‘Entresueños’, la formación onubense vuelve a reivindicar su sello artístico y su compromiso con la escena contemporánea.