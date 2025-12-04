La Diputación de Huelva inaugura la tercera edición de “El Belén según Andalucía”

La Navidad ha comenzado oficialmente en la Diputación de Huelva con la inauguración de la tercera edición de “El Belén según Andalucía”, una exposición que reúne el trabajo de 19 creadores procedentes de cinco provincias andaluzas y que, en esta ocasión, dedica un espacio especial a los artistas de Huelva. La muestra, instalada en la Sala de la Provincia, vuelve a convertirse en un escaparate del arte sacro contemporáneo y de la tradición belenista desde una perspectiva plenamente andaluza.

Entre las piezas expuestas destacan obras de referentes como Rodríguez Picón, Alberto Germán Franco, Manuel Rodríguez González o Mario Moya, junto a trabajos de jóvenes artistas que representan la nueva generación del arte sacro en la provincia. La exposición combina estilos, técnicas y sensibilidades: desde esculturas contemporáneas realizadas en fibra de vidrio o terracota hasta interpretaciones más clásicas, todas ellas marcadas por la delicadeza y la emoción propias de estas fechas.

La Diputación subraya que se trata de una propuesta que reivindica la identidad andaluza y que a la vez pone en valor el talento local, consolidando a Huelva como un punto de referencia para el belenismo. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 7 de enero en la Sala de la Provincia.

Una invitación a vivir la Navidad con sello andaluz y con el arte de creadores que mantienen viva una tradición que sigue evolucionando sin perder su esencia.