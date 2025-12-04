Huelva rinde homenaje a Nino Bravo con un gran concierto sinfónico en la Casa Colón

La Orquesta Colombina Onubense organizará un concierto tributo a Nino Bravo, con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, que tendrá lugar el próximo 27 de diciembre a las 20:00 horas en la Casa Colón. La cita, presentada esta mañana en rueda de prensa por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, junto al presidente de la asociación, Pablo Arazo, y la vicepresidenta, Vega Mélida, promete reunir a más de 120 artistas sobre el escenario, entre músicos de la orquesta, una coral especial y el grupo Bogart.

Según Molina, “Nino Bravo sigue muy presente en nuestra memoria y cuyas canciones continúan emocionando generación tras generación”, destacando que la buena acogida del evento se refleja en que solo quedan unas pocas entradas disponibles.

La Orquesta Colombina Onubense, que celebró su quinto aniversario el pasado año, se ha consolidado como una formación fundamental en la vida cultural de Huelva, fomentando la música orquestal, apoyando el talento local y acercando la cultura musical a todos los públicos.

El concierto contará con la dirección de Pelayo Castillo y la voz principal de Pablo Arazo, que interpretará algunos de los éxitos más universales de Nino Bravo, como ‘Libre’, ‘Un beso y una flor’, ‘Te quiero, te quiero’, ‘América’ o ‘Mi tierra’. Además, la participación de la banda de rock Bogart aportará una sonoridad diferente, combinando instrumentos como batería, bajo y guitarra con la música sinfónica.

Las entradas, con un precio de 10 euros, están disponibles en giglon.com. El concierto se presenta como una oportunidad única para disfrutar de los clásicos de Nino Bravo en un espectáculo sinfónico de primer nivel, reafirmando el compromiso de Huelva con la cultura y la música.