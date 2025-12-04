Huelva se llena de música, zambombas y talleres culturales estas Navidades

La Navidad en Huelva llega cargada de cultura, música y tradición gracias a la programación de la Consejería de Cultura y Deporte, que ofrece diversas actividades pensadas para familias y público infantil. Los eventos comenzarán el 5 de diciembre y se prolongarán hasta el 11 de enero, incluyendo conciertos, talleres, zambombas y espectáculos en museos, bibliotecas, teatros y espacios patrimoniales.

Entre las propuestas más destacadas en Huelva figura el ciclo ‘Música en Adviento’, con la participación de la Orquesta Clásica de Huelva, que ofrecerá conciertos el 20 de diciembre en la iglesia de Santa María de la Purificación, en Manzanilla, y el 27 de diciembre en la ermita del Rocío, en Almonte. Además, el Joven Coro de Andalucía actuará en la provincia el 29 de diciembre en la Gruta de las Maravillas de Aracena, con un programa de música coral contemporánea.

La programación también celebra las tradiciones flamencas y populares, con el ciclo de zambombas ‘Aires de Huelva en Navidad’, que recorrerá los municipios de El Almendro, Villarrasa y Cortegana entre el 12 y el 14 de diciembre, ofreciendo villancicos tradicionales y música popular andaluza.

Los museos de la provincia se suman a la fiesta con actividades para todos los públicos. En la Biblioteca Pública de Huelva se podrán disfrutar de talleres de cuentacuentos, poesía y manualidades navideñas, mientras que los espacios patrimoniales y culturales ofrecerán visitas guiadas, talleres y espectáculos educativos que acercan la historia y el patrimonio de Andalucía a niños y adultos.

La programación navideña de Huelva combina así música, tradición y creatividad, fomentando la participación de toda la familia y fortaleciendo el vínculo con el patrimonio cultural de la provincia.