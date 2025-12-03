Los hermanos Tobal serán los pregoneros del Carnaval Colombino 2026

El Carnaval Colombino 2026 ya tiene pregoneros: los hermanos Lolo y Adrián Tobal tomarán la palabra el 13 de febrero en la Plaza de las Monjas para dar inicio oficial a las celebraciones. Nietos del célebre carnavalero Mingorance, autor del himno oficioso del Carnaval Colombino y de numerosas letras que aún se cantan en las calles de Huelva cada febrero, los Tobal se suman así a la tradición familiar que ha marcado la historia de esta fiesta.

El Carnaval Colombino arrancará el 27 de enero con las fases preliminares del concurso, que se desarrollarán en diferentes escenarios de la ciudad. Las semifinales se celebrarán del 2 al 5 de febrero, mientras que la gran final tendrá lugar el 7 de febrero, en una cita que reúne a agrupaciones de todas las categorías y atrae a miles de espectadores.

La elección de los hermanos Tobal como pregoneros pone en valor el legado histórico del Carnaval Colombino y asegura un acto inaugural cargado de emoción, música y recuerdos que conectan a las nuevas generaciones con la esencia de la fiesta. La ciudad se prepara así para un carnaval que promete llenar de alegría y color sus calles durante las primeras semanas de febrero.