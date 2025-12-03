Huelva celebra la III ‘Ruta de la Zambomba’ con más de veinte entidades participantes

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado esta mañana la III edición de la ‘Ruta de la Zambomba’, una cita que promete llenar de música, tradición y convivencia los barrios y plazas de la capital onubense. La actividad, impulsada desde las concejalías de Cultura y Participación Ciudadana, se desarrollará los días 11, 12, 13, 19 y 20 de diciembre, manteniendo su carácter participativo y solidario.

Ruta Zambomba.

La zambomba municipal inaugurará la ruta el 11 de diciembre en la Plaza Houston, con un espectáculo de Vicente Redondo, ‘El Pecas’, acompañado por artistas como Antonia Cortés ‘La Potoka’, las Hermanas Cruz y Juanito Moliner, con la colaboración de piano, guitarras y percusión.

Además de la apertura, se han organizado veinticuatro zambombas más en colaboración con hermandades, asociaciones vecinales y otras entidades locales, con el objetivo de fomentar la convivencia y la participación ciudadana. Parte de la recaudación irá destinada a la obra social de las entidades participantes, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.

La ruta comenzará el viernes 12 de diciembre con actuaciones en la Plaza de Las Carretas, Plaza Colombina, Paseo de Santa Fe, Plaza del Pilar y Plaza del Rosario, continuando el sábado 13 en diferentes puntos como la Plaza del Perdón, Plaza del Rosario y Paseo de Santa Fe. El viernes 19 y sábado 20 de diciembre se completará la programación con zambombas en la Plaza León Ortega, Plaza de la Merced, Plaza Niña, Plaza de la Constitución, Plaza del Lino, Plaza de los Dolores, Plaza Santa Raquel, Plaza de la Luz y Plaza Pedro Toronjo, entre otros espacios.

Todas las actuaciones que se desarrollen en espacios públicos tendrán lugar entre las 12:00 de la mañana y las 12:00 de la noche, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad única de disfrutar de la Navidad onubense en un ambiente de música, tradición y solidaridad.